Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe Kulübü'nde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bir kadro dışı kararı daha geldi. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoper oyuncusu Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 38 MAÇ

Fenerbahçe'de Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Becao, 38 maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.