Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu kadro dışı bıraktı
Geçtiğimiz haftalarda İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakan Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu da kadro dışı bıraktı.
Fenerbahçe Kulübü'nde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bir kadro dışı kararı daha geldi. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoper oyuncusu Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.
FENERBAHÇE'DE 38 MAÇ
Fenerbahçe'de Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Becao, 38 maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.