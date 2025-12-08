Haberler

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu kadro dışı bıraktı
Güncelleme:
Geçtiğimiz haftalarda İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakan Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu da kadro dışı bıraktı.

Fenerbahçe Kulübü'nde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bir kadro dışı kararı daha geldi. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoper oyuncusu Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 38 MAÇ

Fenerbahçe'de Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Becao, 38 maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
