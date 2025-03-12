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Fenerbahçe, Rangers Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Rangers Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynayacağı Rangers maçı için antrenman yaptı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda oyuncular çeşitli çalışma ve antrenmanlarla forma girdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İskoçya ekibi Rangers ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ibrox Stadyumu'nda Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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