Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.