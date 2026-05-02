Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan derbi müsabakasına göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti.

Göle, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray ile yapılan derbi karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Ederson, Matteo Guendouzi ve Archie Brown'u cezaları, Dorgeles Nene'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamadı. Zeki Murat Göle, Milan Skriniar ile Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.

RAMS Başakşehir karşısında bu isimlerin yerine ise Mert Günok, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Çağlar Söyüncü ve Fred Rodrigues ilk 11'de görevlendirildi.

Skriniar ve Asensio yedek

Fenerbahçe'de sezonun en etkili performansına imza atan isimlerden Milan Skriniar ile Marco Asensio, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Son maçlarda tendon yırtığı içeren bir kas sakatlığı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmamak adına forma giyen kaptan Skriniar, yine aynı amaçla kadroda yer aldı.

İspanyol yıldız Asensio da maçta yedek soyundu.

Taraftar ilgi göstermedi

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle maça ilgi göstermedi.

Mücadele, 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen, statta büyük boşluklar göze çarptı.

5 eksik

Fenerbahçe, mücadelede 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Ederson, Guendouzi, Mert Müldür, Archie Brown ve Dorgeles Nene kadroda yer almadı.

Zeki Murat Göle 4. kez

Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasıyla kalan son 3 maçta yardımcı antrenör Zeki Murat Göle sarı lacivertli takımın başında sahaya çıkacak.

46 yaşındaki teknik adam, 3 farklı sezonda 4. defa takımın başında yer aldı. Zeki Murat Göle daha önce Ersun Yanal, Vitor Pereira ve Jose Mourinho'nun ayrılıklarının ardından takımın başında sahaya çıkarak sorumluluk almıştı.

Alvarez 3 ay sonra kadroda

Yaşadığı ciddi sakatlık ve ameliyat sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Meksikalı orta saha Edson Alvarez formasına kavuştu.

2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalan Meksikalı ön libero, 3 ay sonra RAMS Başakşehir maçıyla takıma döndü.

Alvarez, antrenman eksiği nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı.