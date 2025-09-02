Fenerbahçe : "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11 milyon Euro ödenecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor