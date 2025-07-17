Fenerbahçe, Portimonense'yi Szymanski'nin golleriyle mağlup etti

Fenerbahçe, Portimonense'yi Szymanski'nin golleriyle mağlup etti
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Fenerbahçe hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Sebastian Szymanski kaydetti.

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşı karşıya geldi. Portimao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

GALİBİYETİ SZYMANSKI GETİRDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 62. dakikalarda yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski kaydetti. Portimnense'nin tek golünü ise 90+1'de Tamble Monteiro attı.

BROWN İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown, Sarı-lacivertli takımda ilk maçına çıktı. Jhon Duran ise maç kadrosunda yer almadı.

İKİNCİ RAKİP UNIAO LEIRIA

Sarı lacivertliler, Portekiz kampının ikinci hazırlık maçında 20 Temmuz Pazar günü Uniao Leiria ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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