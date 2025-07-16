Fenerbahçe, Portekiz'de Kamp Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp yaparak teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde idmanlarını sürdürüyor. Antrenmanlar, ısınma ve taktiksel çalışmalarla devam ediyor. Kulüp, hazırlıklarına yarın Portimonense ile oynayacağı maçla devam edecek.

2025-2026 sezonu hazırlıkları için Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle sürdüğü belirtildi.

Pasın ardından taktiksel çalışmalarla süren idmanda dar alanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın Portimonense ile yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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