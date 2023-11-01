Fenerbahçe, Polonya ekibini farklı yendi

SALON: Hala Mosir

HAKEMLER: Gintaras Maciulis, ValerioItaly Grigioni, Petr Hrusa

POLSKI CUKIER AZS UMCS LUBLIN: Adamczuk, Fiszer 5, Goszczynska, Jeziorna, Ullmann 2, Bernath 4, Gustavsson 8, Heal 20, Kalenik 4, Ziemborska 7

FENERBAHÇE: Merve Aydın 3, Duygu Özen, Lekovic, Tilbe Şenyürek 14, Howard 14, Anderson 4, Laksa 5, McBride 12, Meesseman 7, Milic 12, Alperi Onar 10, Sevgi Uzun 4

1'İNCİ PERİYOT: 15-15

DEVRE: 26-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 39-65

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague A Grubu 5'inci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Polski Cukier AZS UMCS Lublin'i 35 sayı farkla 85-50 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 5'te 5 yaparken, Polonya takımı ise 4'üncü kez mağlup oldu.

Fenerbahçe'de başantrenör Valerie Garnier, ailevi sağlık sebeplerinden dolayı ülkesi Fransa'da bulunurken sarı-lacivertliler Garnier'in yokluğunda yardımcı antrenör Camille Aubert yönetiminde sahada yer aldı.

Fenerbahçe, EuroLeague'in 6'ncı haftasında 22 Kasım Çarşamba günü Rumen ekibi ACS Sepsi SIC ile sahasında karşılaşacak.