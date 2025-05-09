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Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem izledi ancak oyunu devam ettirdi

Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem izledi ancak oyunu devam ettirdi
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Fenerbahçe, şigde karşılaştığı Başakşehir karşısında penaltı bekledi. Hakem Burak Pakkan, pozisyonu izledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

Süper Lig'in 35. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında bir pozisyonda penaltı bekledi.

HAKEM VAR'A GİDİP İZLEDİ ANCAK KARARI DEVAM

Karşılaşmanın 55. dakikasında Anderson Talisca'nın vuruşu Başakşehir'in savunma oyuncusu Opoku'dan sekti ve Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun vuruşu yandan dışarıya gitti. Fenerbahçeli futbolcular, Opoku'nun pozisyonunda elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti ve pozisyonu izledi. Pozisyonu uzun bir süre inceleyen Pakkan, VAR incelemesi sonrası sahaya dönerek oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçeli oyuncular hakemin bu kararına itirazını sürdürdü.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği o pozisyon;

Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem izledi ancak oyunu devam ettirdi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Çünkü penaltı değil

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Haber Yorumlarıatifb1212:

külliyeden atanmışsa normaldir gs ‘a bende sizin askerinizim mesajı veriyor

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