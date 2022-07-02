"Aksiyon durumunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

"İsmail Yüksek harika bir oyuncu"

Mustafa AKIN / GRAZ (Avusturya), - Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, "Tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Ben takımım için her şeyi vermek istiyorum bunun için çabalıyorum" dedi.

Dinamo Kiev maçı ile ilgili ise Szalai, "İyi takım o yüzden Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Ben takımım için her şeyi vermek istiyorum bunun için çabalıyorum" dedi.