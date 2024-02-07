Fenerbahçe Parolapara Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi
Fenerbahçe Parolapara, Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanşında Greenyard Maaseik'i 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Alin Mateizer (Romanya)
FENERBAHÇE PAROLAPARA: Ghaziani, Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Dengin (L)
GREENYARD MAASEIK: Bartos, Polak, Cox, Iribarne, Fornes, Vanker, Hanzic (L)
SETLER: 25-20, 25-20, 25-15
SÜRE: 75 dakika (25', 28', 22')
Fenerbahçe Parolapara, Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını 25-20, 25-20 ve 25-15'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Aluron CMC Warta - Asseco Resovia eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.