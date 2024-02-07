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Fenerbahçe Parolapara Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi

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Fenerbahçe Parolapara, Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanşında Greenyard Maaseik'i 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Alin Mateizer (Romanya)

FENERBAHÇE PAROLAPARA: Ghaziani, Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Dengin (L)

GREENYARD MAASEIK: Bartos, Polak, Cox, Iribarne, Fornes, Vanker, Hanzic (L)

SETLER: 25-20, 25-20, 25-15

SÜRE: 75 dakika (25', 28', 22')

Fenerbahçe Parolapara, Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını 25-20, 25-20 ve 25-15'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Aluron CMC Warta - Asseco Resovia eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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