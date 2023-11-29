Fenerbahçe Parolapara CEV Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
Fenerbahçe Parolapara, Avusturya'nın Hypo Tirol Innsbruck takımını mağlup ederek CEV Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Fenerbahçe Parolapara, 2024 CEV Kupası Son 32 Turu 2'nci maçında sahasında Avusturya'nın Hypo Tirol Innsbruck takımını 32-34, 28-26, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. İlk karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe Parolapara'nın son 16 turundaki rakibi ise Draisma Dynamo Apeldoorn-Budva Volley eşleşmesinin galibi olacak.