Fenerbahçe Parolapara CEV Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe Parolapara, 2024 CEV Kupası Son 32 Turu 2'nci maçında sahasında Avusturya'nın Hypo Tirol Innsbruck takımını 32-34, 28-26, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. İlk karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe Parolapara'nın son 16 turundaki rakibi ise Draisma Dynamo Apeldoorn-Budva Volley eşleşmesinin galibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor