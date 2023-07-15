Fenerbahçe Pari Premier Cup Turnuvası'nda galip ayrıldı

Fenerbahçe, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup Turnuvası'nda Azerbaycan ekibi Neftçi PFK'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe turnuvayı bir galibiyet, iki mağlubiyetle tamamladı.

Fenerbahçe, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Pari Premier Cup Turnuvası'nda mücadele etti. Turnuvadaki üçüncü ve son maçında Azerbaycan ekibi Neftçi PFK ile karşılaşan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla Pari Premier Cup Turnuvası'nı bir galibiyet, iki mağlubiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, turnuvadaki ilk maçında Zenit ile normal süresi 0-0 eşitlikle biten maçtan penaltılar sonucunda 4-3, ikinci maçta ise Kızılyıldız'a 3-1 kaybetmişti.< Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Azerbaycan Petersburg Rusya Spor Haberler