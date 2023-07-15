Fenerbahçe Pari Premier Cup Turnuvası'nda galip ayrıldı
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Fenerbahçe, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup Turnuvası'nda Azerbaycan ekibi Neftçi PFK'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe turnuvayı bir galibiyet, iki mağlubiyetle tamamladı.
Fenerbahçe, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Pari Premier Cup Turnuvası'nda mücadele etti. Turnuvadaki üçüncü ve son maçında Azerbaycan ekibi Neftçi PFK ile karşılaşan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
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