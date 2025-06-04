Fenerbahçe Papara ile olan sponsorluğu iptal etti

Fenerbahçe yasa dışı bahis operasyonu kapsamında kayyum atanan Papara ile olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdığını bildirdi.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer iştiraklerimiz ile finansal teknoloji şirketi Papara arasında yürütülmekte olan sponsorluk iş birliği, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılıp sonlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"ANLAŞMA SONLANDIRILDI"

Sarı-lacivertli kulüpten "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yapılan açıklama şöyle, "Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer iştiraklerimiz ile finansal teknoloji şirketi Papara arasında yürütülmekte olan sponsorluk iş birliği, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılıp sonlandırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A SPONSOR OLMUŞTU

Papara, kurulduğu 2016 yılından bu yana Türkiye'de spor, eğlence ve teknoloji alanlarında çeşitli sponsorluklarla adını duyurmuştu. 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma kol sponsoru olan Papara, Trabzonspor'un göğüs sponsorluğunu üstlenerek, bordo-mavili takımın maçlarını oynadığı stadın isim hakkını almıştı. Ayrıca Beşiktaş'ın çeşitli branşlarında da sponsorluk anlaşmalarıyla yer almıştı. Yasa dışı bahis operasyonu sonrası Papara'nın sponsorlukları sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.