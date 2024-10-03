Fenerbahçe Opet Üst Üste İkinci Süper Kupa'yı Kazandı

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek üst üste ikinci kez bu kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Opet Başantrenörü Valerie Garnier, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. İkinci yarıda maçın açıldığını söyleyen Garnier, "Maç, ikinci güne ertelenince adaptasyonumuz daha zor oldu. İki takım da ilk yarıda bazı sorunlar yaşadı. İkinci yarıda maç açıldı. Günün sonunda kazandığımız için mutluyuz. Bir aydır bu maç için çalışıyorduk. Mutlu sonuca ulaştığımız için memnunuz" diye konuştu.

'TÜRK KADIN BASKETBOLU İÇİN DAHA İYİ BİR ORTAM SUNABİLİRDİK'

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin kalitesinin yüksek olduğunu ifade eden Garnier, "Türk kadın basketbolu için daha iyi bir ortam sunabilirdik. Burada daha güzel bir maç da oynanabilirdi. Günün sonunda bu iki Türk takımının yer aldığı Süper Kupa karşılaşması, ligin kalitesini de gösteriyor" diyerek sözlerini noktaladı.