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Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi

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Fenerbahçe Opet, 1-0 önde olduğu Sultanlar Ligi play-off yarı final serisindeki rakibi Türk Hava Yolları'nı ikinci maçta 3-1 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Buse Ünal, Stysiak, Ada Korkmaz)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris (Melis Yılmaz, Derya Güç, Alecrim, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan)

Setler: 25-23, 17-25, 25-23, 25-14

Süre: 105 dakika (26, 23, 32, 24) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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