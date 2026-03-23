Çimsa ÇBK Mersin: 73-62

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Mesut Öztürk, Yarkın Keskin, Özkan Talo

FENERBAHÇE OPET: Meesseman 22, Allemand 17, Williams 12, Sevgi Uzun 11, McCowan 7, Milic 2, Alperi Onar 2, Olcay Çakır Turgut, Meltem Avcı Yılmaz

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Juskaite 16, Beren Burke 12, Sinem Ataş 12, Iagupova 7, Esra Ural Topuz 6, Vanloo 5, Büşra Akbaş 2, Sventoraite 2, Asena Yalçın, Manolya Kurtulmuş

1'İNCİ PERİYOT: 22-15

DEVRE: 37-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-46

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin'i 73-62 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 25 Mart Çarşamba günü Çimsa ÇBK Mersin ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Opet bu maçı da kazanması durumunda adını finale yazdıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
