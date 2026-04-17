Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe 7. kez finalde

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague yarı final maçında Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederek 7. kez finale adını yazdırdı.

Salon: Principe Felipe

Fenerbahçe: Gabby Williams 16, Emma Meesseman 14, Sevgi Uzun 10, Breanna Stewart 3, Julie Allemand 12, Iliana Rupert 12, Olcay Çakır Turgut 6, Şerife Alperi Onar 3

Başantrenör: Miguel Mendez

Girona: Klara Lundquist 16, Juste Jocyte 5, Mariam Coulibaly 8, Laura Quevedo 1, Carolina Guerrero Alcantara 8, Chloe Louise Bibby 16, Ainhoa Lopez Rodriguez 2, Lola Pendande 3, Berta Ribas Bosch

Başantrenör: Roberto Iniguez

1. Periyot: 12-17

Devre: 37-27

3. Periyot: 54-40 - İSTANBUL

