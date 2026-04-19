Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup ederek tarihindeki 3. Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Salon: Prens Felipe

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Petar Pesic (Sırbistan), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Williams 15, Derin Erdoğan 5, Johannes 12, Kuier 10, Gökşen Fitik 3, Elif Bayram 2

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Williams 4, Meesseman 20, Allemand 13, Stewart 9, Olcay Çakır Turgut 4, Rupert 16

1. Periyot: 16-17

Devre: 32-37

3. Periyot: 45-51

Türk finalinde ilk çeyrek, tarafların boş hücumlarıyla başladı. 3. dakikaya Fenerbahçe Opet, Allemand'ın serbest atışlardan bulduğu basketlerle 4-3 önde girdi. İki taraf da üç sayılık basketlerde başarılı olamazken Galatasaray Çağdaş Faktoring, pota altında etkili savunmasıyla ön plana çıktı. Williams'ın basketinin ardından 12-8 geriye düşen sarı-lacivertliler, mola aldı. Moladan Meesseman ile etkili dönen Fenerbahçe Opet, ilk periyodu 17-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrek, Türk temsilcilerinin karşılıklı 3 sayılık basketleriyle başladı. 8 sayılık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada skoru 27-25'e getirerek öne geçti. Boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe Opet, Rupert ile sayılar bulurken ilk yarı sarı-lacivertli takımın 37-32 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Allemand'ın üç sayılık basketleriyle üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Çeyreğin ortalarında taraflar, pota altından sayı bulurken sarı-lacivertliler, 25. dakikaya 47-41 önde girdi. Williams ve Smalls ile farkı kapatmaya çalışan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in çabası yeterli olmadı ve Fenerbahçe Opet, son çeyreğe 51-45 önde gitti.

Dördüncü periyoda Fenerbahçe Opet'in rahat başlayıp farkı açmasıyla (58-49) sarı-kırmızılılar, molaya gitti. Allemand'ın 3 sayılık atışıyla 35. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı çift hanelere çıkarttı: 61-49. Rahat oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, maçı 68-55 kazandı ve Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
