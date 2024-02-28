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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı konuk etti. İlk maçta rakibine 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta ise Stuttgart'ı 25-15, 25-15, 23-25, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe yarı finalde ise Allianz Vero Volley- LKS Commercecon Lodz eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Stuttgart Voleybol Almanya Spor Güncel Haberler

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