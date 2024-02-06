Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'na Melissa Vargas transferi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın sezonun geri kalan bölümü için kadrosuna kattığı miili oyuncu Melissa Vargas, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul'a geri döndü. Voleybolcumuz Melissa Vargas, sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet'in başarısı için ter dökecek" ifadelerine yer verildi.