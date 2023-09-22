Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile arsaVev arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, gayrimenkul şirketi arsaVev ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma gereği, arsaVev'in logosu 2023-2024 sezonunda takımın taytlarında yer alacak.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile gayrimenkul şirketi arsaVev arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren arsaVev'in logosunun, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularının taytlarında yer alacağı bildirildi.
Açıklamada, sponsorluk anlaşmasının detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtildi.
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Kaynak: AA / Spor