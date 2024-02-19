Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Allianz MTV ile Çeyrek Finalde Karşılaşacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Allianz MTV ile karşılaşacak.

Stuttgart kentindeki SCHARRena'da yapılacak maç TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Carlos Alberto Robles Garcia ile Portekizli hakem Pedro Lopes Pinto yönetecek. Karşılaşma S Sport Plus'tan yayımlanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler, yaptığı 6 maçı da set vermeden kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Alman ekibi ise mücadele ettiği D Grubu'nda 6 maçta üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu ikinci bitiren Allianz MTV, play-off'ta bir başka Alman takımı Potsdam'ı geçerek çeyrek finalist oldu.

Çeyrek finalde ikinci maç 28 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.