Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda 4 Oyuncuyla Yollar Ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda 4 Oyuncuyla Yollar Ayrıldı
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, yeni sezonda Marieme Badiane, Nina Milic, Tina Charles ve Nyara Sabally ile sözleşme uzatmadığını açıkladı. Kulüp, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncuyla yeni sezonda yola devam edilmeyeceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Marieme Badiane, Nina Milic, Tina Charles ve Nyara Sabally ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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