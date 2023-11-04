Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-1 Yendi
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Gneiting, Cuttino, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol (Bihter Yarkın, Eggleston, Duygu Düzceler)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ada Korkmaz, Meryem Boz)
Setler: 24-26, 25-19, 19-25, 22-25
Süre: 109 dakika (29, 25, 25, 30)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor