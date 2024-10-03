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Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı Kazandı

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı Kazandı
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FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 79-63 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Opet, üst üste ikinci kez bu başarıyı elde etti. Maç sonrasında gelen kupa töreninde oyunculara madalyaları verildi.

FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'ı 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet, kupasını aldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Üst üste ikince kez bu kupayı kazanan Fenerbahçe Opet'in oyuncularına madalyaları verildi. FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak, FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı sarı-lacivertli oyunculara takdim etti.

Alperi Onar ve Emma Meesseman, kupayı kaldırdıktan sonra takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" ödülü ise Fenerbahçe Opet'in oyuncusu Gabby Williams'ın oldu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Süper Kupa Fenerbahçe Basketbol Beşiktaş Kadın Spor

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