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Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 82-69 Yenerek Namağlup Serisini Sürdürdü

Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 82-69 Yenerek Namağlup Serisini Sürdürdü
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 82-69 yenerek 8. maçında 7. galibiyetini aldı. Maç boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-lacivertliler, namağlup unvanını sürdürdü.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Uğur Akyıldız, Yiğit Gönültaş, Hüseyin Çamcı

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 4, Allemand 10, Williams 23, Meesseman 20, Charles 15, Ece Erginay, Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 3, Tilbe Şenyürek 3

ÇBK Mersin: Anderson 19, Sinem Ataş 5, Howard 6, Fauthoux 6, Rupert 16, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 7, Derin Yaya 2, McCovan 8

1. periyot: 26-24

Devre: 48-38

3. periyot: 65-50

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 82-69 yendi.

Bu sonuçla 2 maçı eksik namağlup sarı-lacivertliler, 8. maçında da galibiyetle ayrıldı. Ligde 1 maçı eksik konuk ekip ise 4. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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