Fenerbahçe Opet, Calcit Kamnik'i 3-0 Yendi
- Güncelleme:
Spor Haberleri
CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Kadınlar C Grubu ilk maçında Fenerbahçe Opet, Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-0 yendi.
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Carlos Alberto Robles Garcia (İspanya)
FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Drca, Federovtseva, Aslı, Stysiak, Gizem (L) (Ergül, Meryem, Fetisova, Ada (L), Buse, Cansu, Ana Cristina)
CALCIT KAMNIK: Najdic, Radiskovic, Hutinski, Pucelj, Boisa, Rituper, Banko (L) (Sen, Spoljaric (L), Cizman, Gorjup)
SETLER: 25-16, 25-18, 25-19
SÜRE: 67 dakika (21, 22, 24)
Fenerbahçe Opet, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor