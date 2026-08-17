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Fenerbahçe, Lyon Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında yarın Lyon'u ağırlayacak Fenerbahçe, son antrenmanını yaptı. Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Sidiki Cherif sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı, Anthony Musaba da maç listesinde yok. Karşılaşma yarın saat 22.00'de.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü ile Sidiki Cherif katılmadı.

Öte yandan maç listesinde olmayan Anthony Musaba da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Olimpik Lyon'u konuk edecek.

Kaynak: AA
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