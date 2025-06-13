Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı
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Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu YK Üyesi Alper Alpoğlu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için 10.995 imza toplanması gerektiğini açıkladı.

Eylül ayında Olağanüstü Genel Seçim kararı alan Fenerbahçe'de Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, seçim ve gündeme dair açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE'YE KATKI SAĞLAMIYOR"

Seçim sürecinin camiaya zarar verdiğini söyleyen Alper Alpoğlu, "Gergin bir ortam Fenerbahçe'ye hiç katkı sağlamıyor. Ben camiamızın tüm mensuplarımızı, taraftarımızı, kongre üyelerimizi Fenerbahçe'ye gönül veren herkesi artık biraz sakinliğe davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı

SEÇİM İÇİN GEREKEN İMZA SAYISI

Toplanan imza sayısı hakkında konuşan Alper Alpoğlu, "Biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreç uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var. Biz üyelerimizin hak kaybına uğramaması için Bakanlığa sorduk zaten. Son bilgiler şu şekilde; Mevcut üye sayımız: 54.977, aidatını ödeyen üye sayımız: 46.393 ve kulübümüze ulaşan imza sayısı: 234." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet efe:

ne koltuk aşkıymış be.. bu memlekette koltuğa yapışma hastalığı var. gelin bunları ölünce kabire de koltukları ile gömelim..

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