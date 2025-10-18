Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu İçin Yeniden Riskler Değerlendiriliyor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda üyelerin oylarına sunulacak maddeleri anlattı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan Salar, 20-21 Eylül'de gerçekleştirilen ve kongre üyeleri tarafından reddedilen maddelere ilişkin konuşarak 25 Ekim'deki olağanüstü genel kurulda destek istedi.

Reddedilen maddelerin hangi gerekçeyle reddedildiğini empati yaparak değerlendirdiklerini dile getiren Salar, "Camia çok geniş yetkilerle, tanımı belli olmayan yetkilerle yönetimlerin gayrimenkul tasarrufuna gitmesini kabul etmiyor. 25 Ekim'de yapılacak kongrede sizlere sunduğumuz 5 madde var." ifadelerini kullandı.

"Gayrimenkul elde edinebilmemiz mümkün değildir"

Yapılacak olağanüstü genel kuruldaki 4. maddeye değinen Salar, Fenerbahçe Kulübünün elde ettiği gayrimenkulleri kamudan ya da bağış yoluyla edindiğine dikkati çekti.

Salar, 4. maddenin kabul edilmesine ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Bu maddenin iptal edilmesiyle bizim kamudan gayrimenkul elde edinebilmemiz mümkün değildir. Bunların edinilmesi için bu maddenin kabul edilmesine ihtiyacımız var. Bu madde geçmediği takdirde bize tahsis edilebilecek ya da bağışlanabilecek gayrimenkulleri edinebilme imkanımız şu anda mevcut değil." açıklamasını yaptı.

Olağanüstü seçimli genel kurulda, seçim atmosferi sebebiyle maddelerin kongre üyelerine tam olarak anlatılamadığının altını çizen Murat Salar, üyelerden destek istediği 5. maddeyle ilgili şunları söyledi:

"Burada 2 tane spesifik, kulübümüz uhdesinde bulunan 2 gayrimenkulle ilgili proje var. Adası, paftası ve parseli belli. Birisi kolejin arazisinde, diğeri Murat Ülker tarafından kulübe kazandırılan arazide. 16 Ekim Perşembe akşamı kendisiyle bizzat ben görüştüm. Bu projelerle ilgili tam desteğini verecek. Elekle su taşısak, camia olarak Fenerbahçe'ye katkılarını ödeyemeyiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu 2 taşınmazın adresleri belli. Proje geliştirmesinin Emlak Konut'la yapılacağı belli. Herhangi bir gri alan yok. Sayın Ali Koç başkan döneminde yapılan anlaşma Yüzde 80'e 20 şeklinde. Aşağı yukarı 150 milyon avro şeklinde gelir hesaplıyoruz. Bu projeleri başlatıp, ivedi şekilde tamamlayıp, finansal gelişime katkı sağlamak istiyoruz. Beşinci maddenin amacı bu."

"Reddedilen maddelerden dolayı yapamıyoruz"

Üyelerin oylarına sunulacak 6. maddenin, kulübün kira geliri elde etmesini sağladığını belirten Murat Salar, "Reddedilen maddeler neticesinde, bu madde eğer onaylanmazsa locaları kiraya veremiyoruz, stadın altında araba galerileri var, bunların biten kira sözleşmelerini yenileyemiyoruz. Statta maç günü açılan büfeleri kiralayamıyoruz. Ek gelir oluşturma sürecimiz şu anda dondurulmuş durumda. Sadece kiraya verilmesi için bu maddenin onaylanması gerekiyor, aksi halde kira geliri elde edemiyoruz." diye konuştu.

Kulübün bazı tesislerinde tadilat yapılması gerektiğine dikkati çeken Salar, "Bazı tesislerimize deprem güncellemesi gerekmekte. Bunu yapmamız gerekiyor ama reddedilen maddelerden dolayı yapamıyoruz. Bu süreci tekrar başlatmamız gerekiyor ve 7. maddeyi bu sebeple onaylamanızı rica ediyorum. Başka restorasyonlar yapmamız da gerekiyor ama deprem güçlendirmesi öncelik teşkil ediyor." dedi.

Son olarak 8. maddeyle ilgili bilgi veren Murat Salar, şöyle konuştu:

"Bu maddede hassasiyetin ne olabileceğini düşünerek, sizler adına empati yaparak neyi amaçladığımızı açıklayacağım. Burada herhangi bir şeyin satışı dediğimizde, yakın geçmişteki acı tecrübeler sebebiyle negatif algılanabiliyor. Sadettin Saran ve ekibi olarak şunu taahhüt ediyorum, yakın gelecekte hisse senedi satmak gibi bir amacımız yok. Planlarımız arasında bu yok. Son genel kurulda bunu kürsüde eleştiren kişiyim. Bu maddede hisselerin devri veya geri alınması cümlesi var. Finansal hareket alanı açısından halka açık bir şirketiniz varsa, yeri geldiğinde değerinin altında işlem görüyorsa ki bunu iddia etmiyorum, eğer böyle bir durum varsa, imkanlarımız ölçüsünde bu hisseleri geri alabilmenin yetkisini talep ediyoruz."

Genel kurulda üyelere sunulacak 5 maddeyi de gerekçeleriyle anlatmaya çalıştığını vurgulayan Salar, "Bu maddeler, kulübümüzün finansal geleceği açısından gerekli. Sizlerin hassasiyetine maksimum özen gösterildi. Önümüzdeki dönemlerde de her finansal aşamada sizleri bütün açıklıkla, şeffaflıkla bilgilendireceğimize dair söz veriyorum." diyerek sözlerini tamamladı.