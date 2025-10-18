Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı
Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya kulüp başkanları ve eski başkanlar katıldı.
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Fenerbahçe ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı.
Sarı-lacivertli kulübün eski başkanlarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım da toplantıya katılım sağladı.
Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor