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Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile prensip anlaşmasına vardı

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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın, transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın, transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile prensip anlaşmasına vardı. Oğuz Aydın, kendisi ve kulübü ile yapılan görüşmelerin ardından İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen 23 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı.

Oğuz Aydın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Oğuz Aydın Fenerbahçe İstanbul Futbol Spor Güncel Haberler

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