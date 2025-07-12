Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in Lisansını Çıkardı

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in Lisansını Çıkardı
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Zenit'e kiralanan sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı. 20 yaşındaki Sırp oyuncu, Zenit formasıyla 25 maçta görev yaptı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Zenit'e kiralanan sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in lisansını çıkarttı.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic'in lisansı çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan bilgiye göre, Mimovic'in lisansı bugün çıkarıldı.

20 yaşındaki Sırp sağ bek oyuncusu, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 müsabakada forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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