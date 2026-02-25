Fenerbahçe, Nottingham Forest maçı hazırlıklarını tamamladı

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleşti. Sakatlıkları bulunan Ederson, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Edson Alvarez çalışmada yer almadı. Öte yandan sarı kart cezalısı Fred'in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Anthony Musaba ve Mert Günok mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında yarın TSİ 23.00'te İngiliz ekibi Nottingham Forest'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan ilk maç Nottingham Forest'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

ÇAĞRI BALTA ANTRENMANA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin sezon sonunda profesyonel sözleşme imzalayacağı Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli ekibin bugünkü antrenmanında yer aldı. Galatasaray altyapısından yetişen ancak sarı-kırmızılılarla profesyonel sözleşme için anlaşamayan genç futbolcu, sarı-lacivertli ekiple anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı