Haberler

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Nottingham Forest ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sırasında bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle yer almazken, genç futbolcu Çağrı Hakan Balta antrenmanda yer aldı.

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleşti. Sakatlıkları bulunan Ederson, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Edson Alvarez çalışmada yer almadı. Öte yandan sarı kart cezalısı Fred'in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Anthony Musaba ve Mert Günok mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında yarın TSİ 23.00'te İngiliz ekibi Nottingham Forest'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan ilk maç Nottingham Forest'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

ÇAĞRI BALTA ANTRENMANA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin sezon sonunda profesyonel sözleşme imzalayacağı Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli ekibin bugünkü antrenmanında yer aldı. Galatasaray altyapısından yetişen ancak sarı-kırmızılılarla profesyonel sözleşme için anlaşamayan genç futbolcu, sarı-lacivertli ekiple anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti

Olaylı çiftten beklenmedik karar! 7 ayda bitti
Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın

Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın