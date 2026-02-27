Haberler

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında oynanan maçta Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı 1-0 yenerek ilk yarıyı önde kapattı. Golü atan Kerem Aktürkoğlu, maçın belirleyici ismi oldu.

Stat: City Ground

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Nottingham Forest : Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca

Fenerbahçe : Tarık Çetin, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Gol: Dk. 22 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 40 Lucca (Nottingham Forest)

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada sol taraftan çizgiye kadar inen Anderson'un ceza alanına çıkardığı topu, sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştırdı.

22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
500

