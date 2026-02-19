Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Chobani

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni (İsviçre)

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar (Dk. 26 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Kante, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Nottingham Forest : Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus

Goller: Dk. 21 Murillo, Dk. 43 Igor Jesus ( Nottingham Forest )

Sarı kartlar: Dk. 9 Skriniar, Dk. 41 Domenico Tedesco (Teknik direktör) ( Fenerbahçe )

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Asensio geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Mert Müldür kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

21. dakikada Nottingham Forest öne geçti. Orta sahada topu kapan Murillo, Anderson'la paslaşıp ceza yayı önüne geldi. Oosterwolde'den sıyrılan bu futbolcunun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak Ederson'un solundan köşeye gitti: 0-1.

28. dakikada Nottingham Forest etkili geldi. Odoi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hutchinson, terk kanatan ceza sahasına giren Gibbs-White'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Ederson iyi yer tutarak gole izin vermedi.

38. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Anderson'un şutunda Williams'a çarpan top Igor Jesus'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

43. dakikada İngiliz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Anderson ön direğe ortaladı. Igor Jesus, Gibbs-White'ın kafayla arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı Nottingham Forest'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.