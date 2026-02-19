UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında 4 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda bugün 4 karşılaşma yapıldı.

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikada Gibbs-White'ın golleriyle 3-0 yenildi.

Sarı-lacivertliler bu skorla, bu gece oynanan karşılaşmalarda en farklı yenilgiyi yaşayan takım oldu.

Fenerbahçe, bu maçın rövanşında 26 Şubat Perşembe günü deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere): 0-3

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika): 1-3

PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya): 1-2

Brann (Norveç)-Bologna (İtalya): 0-1