UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 Nottingham Forest: 2 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest ile karşılaşıyor. İlk yarıda, konuk ekip Nottingham Forest, Murillo ve Igor Jesus'un golleriyle 2-0 öne geçti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada sağ taraftan Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
21. dakikada orta alanda topla buluşan Murillo, hızla ilerleyip ceza yayı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
23. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Igor Jesus, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta son anda savunmada Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
28. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Omari Hutchinson'ın yaptığı ortada altıpasın gerisinde Morgan Gibbs-White'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'da kaldı.
43. dakikada sol taraftan Elliot Anderson'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Morgan Gibbs-White'ın kafayla arka direğe gönderdiği topu Igor Jesus kafayla filelere yolladı. 0-2
Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar (Çağlar Söyüncü dk. 24), Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Nottingham Forest: Stefan Ortega, Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams, Ibrahim Sangare, Elliot Anderson, Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Omari Hutchinson, Igor Jesus
Yedekler: Angus Gunn, Keehan Willows, Morato, Nicolas Dominguez, Lorenzo Lucca, Ryan Yates, Jair Cunha, James McAtee, Dilane Bakwa, Zach Abbott
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Murillo (dk. 21), Igor Jesus (dk. 43) (Nottingham Forest)
Sarı kartlar: Milan Skriniar, Domenico Tedesco (Teknik Direktör) (Fenerbahçe) - İSTANBUL