Fenerbahçe, Nordsjaelland maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında 30 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da Danimarka ekibi Nordsjaelland ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Dün Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede ilk 11'de forma giyen futbolculari antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL