Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında Dainimarka ekibi Nordsjaelland, Fenerbahçe'yi konuk etti. Right to Dream Park'ta TSİ 23: 00'te başlayan maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard düdük çaldı. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Kartal, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Dzeko'nun yerlerine; Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Kent, Cengiz Ünder ve Batshuayi'ye görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Nordsjaelland maçına şu 11'le çıktı: "Livakovic, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic, Kent, Batshuayi."

CENGİZ ÜNDER 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder 13 maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 4'üncü haftasında 17 Eylül tarihinde Antalyaspor ile oynanan maçın 5'inci dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder, 13 maç aranın ardından ilk 11'e döndü. Uzun süren sakatlığı sona eren Cengiz Ünder, Nordsjaelland karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

ALTYAPIDAN 5 TAKVİYE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, altyapıdan 5 oyuncuyu kadroya dahil etti. Tecrübeli teknik adam Yusuf Akçiçek'e ilk 11'de görev verirken, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise yedekler arasında yer aldılar.

ZEMİN TEMİZLENDİ

Danimarka Farum'da gündüz etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde durdu. Karşılaşmanın oynanacağı Right to Dream Park'ın sentetik zemininde maç öncesinde temizlik çalışmaları yapıldı. Mücadele sırasında ise hava sıcaklığı eksi 4 dereceyi buldu. Öte yandan maç öncesinde saha ıslatıldı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Danimarka deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 10 bin 300 kişi kapasiteli Right to Dream Park'ta kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca rakip takım tribünlerinde de yer alarak takımlarına destek oldular.