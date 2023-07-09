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Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi

Spor Haberleri

Yeni sezon öncesinde Rusya'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Zenit ile yaptığı hazırlık maçında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent maça ilk 11'de başlarken, İrfan Can Eğribayat ve İsmail Yüksek ise 90 dakika sahada kaldı. Maçı 35,421 seyirci izledi. Fenerbahçe'nin bir sonraki hazırlık maçı Kızılyıldız ile 12 Temmuz'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin özel bir turnuvada Rus ekibi Zenit ile oynadığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi. İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun ilk 11'iyle başladı.<

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İrfan Can Eğribayat İsmail Yüksek Fenerbahçe Rusya Spor Haberler

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