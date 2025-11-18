Haberler

Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı kahreden haber

Güncelleme:
Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu durum, yoğun fikstürün olduğu bir dönemde Fenerbahçe için büyük bir kayıp olacak. Szymanski bu sezon 20 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

  • Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı maçta sakatlandı.
  • Sebastian Szymanski'nin sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
  • Sebastian Szymanski bu sezon 20 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

Polonya Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'den kötü haber geldi. Yıldız orta saha, mücadelenin 14. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti.

3 HAFTA YOK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Szymanski'nin sakatlığının beklenenden ciddi olduğu ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

KRİTİK DÖNEMDE BÜYÜK KAYIP

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, yoğun fikstürün olduğu bir dönemde Szymanski'yi kaybederek önemli bir eksikle karşı karşıya kalacak. Polonyalı oyuncu bu sezon 20 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Yorumlar (2)

ertuğrul ersoy:

BENCE OLMAMASI DAHA İYİ FENER İÇİN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Babayaro:

3 gündür aynı haberi koyup duruyorsunuz başka bir şey yok dünyada herhalde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
