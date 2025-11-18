Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı kahreden haber
Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu durum, yoğun fikstürün olduğu bir dönemde Fenerbahçe için büyük bir kayıp olacak. Szymanski bu sezon 20 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Polonya Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'den kötü haber geldi. Yıldız orta saha, mücadelenin 14. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti.
3 HAFTA YOK
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Szymanski'nin sakatlığının beklenenden ciddi olduğu ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
KRİTİK DÖNEMDE BÜYÜK KAYIP
Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, yoğun fikstürün olduğu bir dönemde Szymanski'yi kaybederek önemli bir eksikle karşı karşıya kalacak. Polonyalı oyuncu bu sezon 20 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.