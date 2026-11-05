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Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, İznik'te hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, İznik'te hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Liverpool maçında yıldız seçildikten sonra İznik'te Başkan Yunus Emre Ayar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ayar, Yüksek'i zafer ve yıldız seçilmesi nedeniyle tebrik etti; Yüksek de Ayar'a yeni görevinde başarılar diledi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek her fırsatta memleketi İznik ilçesini ziyaret ediyor.

Dün akşam Fenerbahçe'nin Liverpool mücadelesinde yıldız oyuncu seçilen İsmail Yüksek, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçilen Yunus Emre Ayar ve yönetimime hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ayar, Fenerbahçe'nin zaferinden ve Yüksek'i maçın yıldızı seçilmesinden dolayı tebrik ederken, "Bursalıların ve İzniklilerin göğsünü kabarttın. Türkiye'nin gururu oldun" ifadelerini paylaştı. Yüksek de Yunus Emre Ayar'a yeni görev döneminde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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