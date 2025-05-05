Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan oyun oynayarak ayrıldı

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi ve zirvedeki Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Maç sonrası Ganalı stoper Alexander Djiku, özel aracında FIFA oynayarak stadyumdan ayrıldı.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, zirvedeki Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

STADYUMDAN OYUN OYNAYARAK AYRILDI

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Maç sonrası özel aracıyla stadyumdan ayrılan Ganalı stoper Alexander Djiku, aracında FIFA oynarken kameralara yansıdı. Takımının aldığı kritik mağlubiyete rağmen oldukça rahat bir görüntü sergileyen Djiku'nun bu tavrı, taraftarlar arasında farklı tepkilere yol açtı.

Bazı taraftarlar, derbi mağlubiyetinin hemen ardından böylesine bir rahatlık sergilenmesini eleştirdi. Djiku'nun bu görüntüsü, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında büyük yara aldığı haftada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan oyun oynayarak ayrıldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıkdr:

Galatasarayı seçmiştir

Yorum Beğen68
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Haber Yorumları10 Kaplan:

Çiftetelli mi oynasın. Adam normal hayatına dönmüş hemen. Sizde bu bunalımı atlayıp normal hayatınıza dönün bence. Olay bitmiş...

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

İsmail yüksek, İrfan can kahveci. cenk tosun, yedek kalırsa, bu adamda oynayarak çıkar ne olacak

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Haber YorumlarıErener:

Satmışlardır maçı beşiktaşa para gelecek şimdi tabi rahat olurlar böyle.

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Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarıömer faruk kapısız:

bizdeki mallık adam doğru olanı yapmış maç sahada kaldı ne yırtınacak fb nin en hırslı oyuncularından birisi

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Haber Yorumlarıerman genç :

NE yapacak Eyüp Sultana dua etmeyemi gidecek umrundamı alıyor yıllık milyonları,,! Bir esnaf işi az olduğu gün akşam yemek yemiyormu gece uymuyormu arkadaşlar

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Haber YorumlarıA. Erol:

toplama kadro ile bu kadar

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Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

hala bıraktığımız yerde otluyonuz. geri satın alan koçtur her zaman . ütülüyonuz sonra sattı. ulan hep mi aynı zekadasınız. çobanını ne derse hepiniz meeee. ezik taraftarı hep aynı şeyi söylüyo.erener ? seve seve şampiyon oldu cimbom. tebrik edin de seneye başarı dileyelim bi kere de. çobanınız ne derse taraftar, medya, teknik ekip, medya herkes aynı yalan ağız. kendiniz bile inandınız yapı mapı. tek yapı var OSİMEN, SANÇEZ .. doğruları konuşun klişe yalanlar bıktırdı artık herkesi

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