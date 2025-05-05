Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan oyun oynayarak ayrıldı

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, zirvedeki Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

STADYUMDAN OYUN OYNAYARAK AYRILDI

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Maç sonrası özel aracıyla stadyumdan ayrılan Ganalı stoper Alexander Djiku, aracında FIFA oynarken kameralara yansıdı. Takımının aldığı kritik mağlubiyete rağmen oldukça rahat bir görüntü sergileyen Djiku'nun bu tavrı, taraftarlar arasında farklı tepkilere yol açtı.

Bazı taraftarlar, derbi mağlubiyetinin hemen ardından böylesine bir rahatlık sergilenmesini eleştirdi. Djiku'nun bu görüntüsü, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında büyük yara aldığı haftada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.