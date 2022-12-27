Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi'nin saç tıraşı olduğu mekan taraftarı sevince boğdu

Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'nin kulüp tesislerinde saç tıraşı olması sosyal medyada olay oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları yorumlarda futbolcuların şampiyonluğa oldukça inandığını ve saç tıraşı olmak için bile tesislerden çıkmadığını belirtti.