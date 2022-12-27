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Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi'nin saç tıraşı olduğu mekan taraftarı sevince boğdu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'nin kulüp tesislerinde saç tıraşı olması sosyal medyada olay oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları yorumlarda futbolcuların şampiyonluğa oldukça inandığını ve saç tıraşı olmak için bile tesislerden çıkmadığını belirtti.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Üst üste 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu akşam oynanacak Hatay maçı öncesi kenetlenirken, Batshuayi'nin paylaşımı büyük ses getirdi.

TESİSLERDEN ÇIKMIYORLAR

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'nin kulüp tesislerinde saç tıraşı olduğu görüntüsü sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı. Takımdaki futbolcuların şampiyonluğa kenetlendiğini belirten Fenerbahçeliler, oyuncuların saç tıraşı olmak için dahi tesislerden çıkmadığını belirtti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi'nin saç tıraşı olduğu mekan taraftarı sevince boğdu

HATAY'I YENİP ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORLAR

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında peş peşe mağlubiyetler yaşayan sarı-lacivertliler, Hatay karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Michy Batshuayi Fenerbahçe Spor Haberler

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