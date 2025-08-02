Fenerbahçe'nin Yeteneği Ömer Ege Ziyaettin, ABD'de Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki basketbolcusu Ömer Ege Ziyaettin, eğitim ve basketbol kariyerine ABD'de devam etme kararı aldı. Instagram'dan duyurduğu veda mesajında, kulübe teşekkür ederken yeni başlangıcını kutladı.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki basketbolcusu Ömer Ege Ziyaettin, sporculuk ve eğitim hayatına ABD'de devam edecek.

Ömer Ege, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2016 yılında henüz 8 yaşındayken formasını giydiğim bu büyük camianın, bugüne kadar her yaş kategorisinde ter döktüm. Bu formayla büyüdüm, öğrendim, düştüm ve kalktım. Hem sporcu hem insan olarak gelişme fırsatı buldum. Şimdi ise eğitim ve basketbol kariyerimi ABD'de sürdürme kararı aldım. Başta Fenerbahçe ailesi olmak üzere, üzerimde emeği olan tüm antrenörlerime, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ederim. Bu bir veda değil, yeni bir başlangıç. Teşekkürler Fenerbahçe."

Ömer Ege Ziyaettin, 3 Mart 2024'te oynanan Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçında oyuna girerek ilk kez A takım formasını giymişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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