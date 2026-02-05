Haberler

Fenerbahçe'nin yeni yıldızları tribünde

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferleri N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, Erzurumspor maçı için tribünde yerini aldı.

  • Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk etti.
  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Kocaelispor maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı.
  • Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, Erzurumspor FK maçını tribünden izledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan Kocaelispor maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı.

İLK 11'DE 9 DEĞİŞİKLİK

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma kurgusunu ise Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve Yiğit Efe Demir'den oluşturdu. Orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Fred ve Musaba'ya şans veren Tedesco, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Ligde son oynanan Kocaelispor maçında ilk 11'de boy gösteren Edson Alvarez ve Anthony Musaba, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında da ilk 11'deki yerini korudu.

YENİ TRANSFERLER TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, Erzurumspor FK müsabakasını tribünden izledi. İki futbolcu da yönetim locasında takip ettiği mücadelede takım arkadaşlarına destek verdi.

