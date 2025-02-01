Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Ognjen Mimovic, İstanbul Havalimanı'nda bavulunu karıştırdı. Genç futbolcu, kısa süre içerisinde bavuluna yeniden kavuştu. Mimovic, sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, İstanbul Havalimanı'na indikten sonra bavulunu karıştırdı.
BAVULUNU KARIŞTIRDI
Daha sonra ise ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi havalimanında bavulunu karıştırdı. Genç oyuncu, daha sonra ise koşarak bavulunu aldı. Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Mimovic, sağlık kontrolünden sonra Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı.
8.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK
Fenerbahçe, 20 yaşındaki Sırp sağ bek için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.