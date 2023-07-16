Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski ilk antrenmana çıktı
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. Antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, çabukluk ve pas çalışmaları ile tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.
Fenerbahçe'nin yeni transfer Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.< Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor